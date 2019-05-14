شكرا لقرائتكم خبر عن الإنماء يكسر خط اتجاه رئيسي صاعد – تحليل صباحي - 14-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم مصرف الإنماء (1150) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليكسر السهم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، بالتزامن مع تخطيه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليضاعف بذلك من الضغوط السلبية على تداولاته القادمة ، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -3.83% بما يعادل -0.97 ريال .

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ولهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 25.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 23.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.66 ومستوى المقاومة 25.00 .