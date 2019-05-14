دار الأركان يواصل الانخفاض – تحليل صباحي - 14-05-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم دار الأركان للتطوير العقاري (4300) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، وذلك بضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.48% بما يعادل -0.14 ريال ، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الهابط على المدى المتوسط ، أمام وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع . Advertisements ولذلك نحن نتوقع استمرار انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 8.60 ، طيلة استقراره أدنى مستوى 9.60 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.00 ومستوى المقاومة 9.60 .

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