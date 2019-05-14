شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي يكسر أولى مستويات فيبوناتشي التصحيحية – تحليل صباحي – 14-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم مصرف الراجحي (1120) في آخر جلساته ، ليكسر مستوى الدعم 66.95 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى القصير (من 50.86 إلى 76.90) ، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع ارتفاع ملحوظ في أحجام التداول ، مسجلاً خسائر جديدة بلغت نسبتها -4.62% بما يعادل -3.20 ريال .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى استمرار انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 66.95 ، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 63.88 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها استعداداً لكسره .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 63.88 ومستوى المقاومة 67.64 .