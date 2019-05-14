شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية يتعرض للسقوط الحر – تحليل صباحي – 14-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم كيان السعودية للبتروكيماويات (2350) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.59% بما يعادل -0.32 ريال ، ونلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 11.57 ، طيلة ثبات المقاومة 12.86 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.57 ومستوى المقاومة 12.86 .