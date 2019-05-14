شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع ينزلق انخفاضاً – تحليل صباحي – 14-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم التصنيع (2060) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -4.29% بما يعادل -0.72 ريال ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى المتوسط ، مع تواصل الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام محاولته تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية .

Advertisements

ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 16.02 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم المحوري 14.90 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.44 ومستوى المقاومة 16.52 .