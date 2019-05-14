شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة تسيطر عليه موجة تصحيحية هابطة – تحليل صباحي - 14-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم الجزيرة (1020) انخفاضاً في آخر جلساته ، ليكسر مستوى الدعم 15.69 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى القصير (من 12.50 إلى 17.66) ، وذلك بضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -2.90% بما يعادل -0.46 ريال ، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول .

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ولذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 15.69 ، ليستهدف مستوى الدعم 14.47 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.74 ومستوى المقاومة 15.69 .