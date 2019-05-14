النفط يرتفع 1 % بعد الهجوم الإرهابي على محطتي أنابيب في السعودية

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

ارتفعت أسعار النفط، اليوم، بنسبة 1% ، بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطتي أنابيب في السعودية.

وقدمت المملكة تطمينات للعالم، بعدم تأثر تصدير النفط، رغم توقف محطتي ضخ عن العمل.

وتقع المحطتان في محافظتي الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض على بعد 220 كلم و380 كلم من شرق العاصمة السعودية.

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ويبلغ طول خط الانابيب نحو 1200 كلم، ويمر عبره خمسة ملايين برميل نفط يوميا على الأقل، من المنطقة الشرقية الغنية بالخام، إلى المنطقة الغربية على ساحل البحر الاحمر.

ويتيح خط الأنابيب للمملكة نقل النفط من المنطقة الشرقية وتصديره عبر موانئ البحر الأحمر بعيدا عن الخليج ومنطقة مضيق هرمز.

ومن جانبه، شدد المهنس خالد الفالح، وزير الطاقة السعودي، على أن الهجمات الأخيرة في الخليج والسعودية تستهدف إمدادات النفط في العالم وليس المملكة فقط، مؤكدا في الوقت ذاته استمرار الانتاج والصادرات السعودية من النفط الخام والمنتجات بدون انقطاع.

كما صرحت شركة أرامكو بأنه لم تحدث أية إصابات إثر الهجمات الإرهابية على محطتين لضخ النفط وسط السعودية.