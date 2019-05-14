الان تتابع البورصات الخليجية تخسر 33 مليار دولار في جلسة واحدة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:
انخفضت جميع مؤشرات البورصات الخليجية، بدون استثنا،ء في جلسة أمس الاثنين الموافق 13 مايو، على إثر التوترات الجيوسياسية في المنطقة، بعد أن تعرضت 4 ناقلات نفطية لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات.
وفقدت البورصات الخليجية نحو 3 مليارات دولار من قيمتها السوقية لتصل إلى نحو 1.03 تريليون دولار بنهاية جلسة الإثنين.
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