شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني خلال الجلسة الآسيوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأدنى له منذ مطلع شباط/فبراير الماضي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:22 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.25% إلى مستويات 109.57 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.30، بعد أن حقق الزوج الأعلى له عند 109.71، بينما حقق الأدنى له عند 109.15.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور القراءة السنوية لمؤشر إقراض المصارف والتي أظهرت تسارع النمو إلى 2.4% مقارنة بالقراءة السنوية السابقة لشهر آذار/مارس الماضي والتوقعات عند 2.3%، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر الحساب الجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 2.85 تريليون ين مقابل 2.68 تريليون ين في شباط/فبراير الماضي، دون التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 3.00 تريليون ين.

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وفي نفس السياق، فقد أوضحت القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الحساب الجاري تقلص الفائض إلى 1.27 تريليون ين مقابل 1.90 تريليون ين في شباط/فبراير، أسوء من التوقعات عند 1.171 تريليون ين، وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة إحصائية إكو واتشرز للأوضاع الحالية من قبل مكتب مجلس الوزراء والتي أظهرت تقلص الانكماش إلى ما قيمته 45.3 مقابل 44.8 في آذار/مارس، دون التوقعات عند 45.9.

على الصعيد الأخر، يتطلع المستثمرين لما سوف يسفر عنه حديث رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح جون ويليامز والذي من المرتقب أن يشارك في حلقة نقاش تحت عنوان "الماضي – الدروس المستفادة من نظام نقدي دولي متطور" في المؤتمر الوطني السويسري للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في زيوريخ.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.7% مقابل 0.6% في آذار/مارس، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 0.3% مقابل الثبات عند مستويات الصفر، وذلك قبل أن نشهد الحديث المرتقب لرئيسة بنك كانساس سيتي الاحتياطي الفيدرالي إستير جورج حيال الاقتصاد في النادي الاقتصادي في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.