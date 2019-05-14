شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع اللايتكوين لأعلى حاجز 90$ عقب الشراكة مع تراقالا وإطلاق بورصة شتوتجارت عقود آجلة لها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت اللايتكوين بما يفوق الثلاثة بالمائة أو بأكثر من 3.0$ اليوم الثلاثاء لنشهد استقرارها أعلى حاجز 90$ عقب التقرير التي تطرقت لإبرام مؤسسة لايتكوين عقد شراكة مع موقع تراقالا دوت كوم سيمكن مستخدمي العملة الرقمية المشفرة من توفير ما يصل إلى 40% من تكاليف حجوزات الفنادق الخاصة بهم عن طريق تطبيق لواف-والت والذي يعد تطبيق محفظة لنظام تشغيل الاندرويد والـأي-أو-أس للايتكيون.

وفي تمام الساعة 05:48 صياحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 3.45% إلى مستويات 90.178$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 85.070$ بعد أن حققت الأعلى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 87.572$، بينما حققت الأدنى لها عند 84.410$، وتبلغ القيمة السوقية لخامس أكبر عملة رقمية مشفرة من حيث القيمة حالياً نحو 5.62$ مليار.

هذا وقد استمدت أيضا اللايتكوين الدعم في مطلع هذا الأسبوع من إطلاق بورصة شتوتجارت التي تعد ثاني أكبر بورصة في ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو خدمات التداول على الأوراق المالية المتداولة في البورصة "أي-تي-إن-أس" لكل من اللايتكوين (إل-تي-سي) والربيل (إكس-إر-بي).

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وفي نفس السياق، أعلنت البورصة الألمانية أن شركة إكس-بي-تس بروفيدر ومقرها السويد ستصدر أربعة أوراق مالية ستتبع أسعار اللايتكوين والربيل في علاقتهم باليورو والكرونا السويدي وأن خدمات التداول وعمليات البيع والشراء متاحة عليهم في البورصة.

ونود الإشارة لكون، "أي-تي-إن-أس" هو عبارة عن سند دين غير مضمون يتم تداوله في البورصة، مثل الصناديق المتداولة في البورصة :إي-تي-أف-أس" تسمح هذه المنتجات للمستثمرين بالمضاربة على تلك الفئات من الأصول، بما في ذلك العملات الرقمية المشفرة دون شرائها فعلياً بشكل مباشر.

ويذكر أن بعض التقرير أفادت الأسبوع الماضي بأن الايتكوين تعتزم أطلق محفظة لوحيه بالتعاون مع كوبو، وذلك عقب كشف مؤسسة لايتكوين عن خططتها للتعاون مع منصة كوبو لمحافظ العملات الرقمية المشفرة لإنشاء جهاز للمستخدمين يجعلهم قادرين على تأمين أرقامهم السرية لعملاتهم الرقمية، ومن المتوقع أن تكون تلك المحفظة اللوحية مصنوعة من الألمونيوم المقاوم للماء، النار والتآكل وقد تبلغ تكلفة الجهاز اللوحي 49$.