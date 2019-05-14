شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار الفضة من الأدنى لها في أسبوعين مع استأنف ارتداد مؤشر الدولار من الأعلى له في عامين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ الثالث من أيار/مايو الجاري وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثامنة في ثلاثة عشرة جلسة من الأعلى له منذ 16 من أيار/مايو من عام 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:23 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 تموز/يوليو المقبل 0.24% لتتداول حالياً عند 14.81$ للأونصة موضحة توالي ارتدادها من الأدنى لها في أسبوعين مقارنة مع الافتتاحية عند 14.78$ للأونصة، وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى مستويات 97.31 موضحاً استأنف ارتداده من الأعلى له في عامين مقارنة بالافتتاحية عند 97.32.

هذا ويتطلع المستثمرين لما سوف يسفر عنه حديث رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح جون ويليامز والذي من المرتقب أن يشارك في حلقة نقاش تحت عنوان "الماضي – الدروس المستفادة من نظام نقدي دولي متطور" في المؤتمر الوطني السويسري للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في زيوريخ.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.7% مقابل 0.6% في آذار/مارس، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 0.3% مقابل الثبات عند مستويات الصفر، وصولاً إلى الحديث المرتقب لرئيسة بنك كانساس سيتي الاحتياطي الفيدرالي وعضوة اللجنة الفيدرالية إسيتر جورج حيال الاقتصاد في النادي الاقتصادي لمدينة مينيابوليس.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس إعلان الصين أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وثاني أكبر دولة صناعية بعد الولايات المتحدة عن عزمها زيادة الرسوم الجمركية على وارداتها من سلع أمريكة تقدر بنحو 60$ مليار إلى 25% من 10% بحلول مطلع حزيران/يونيو، الأمر الذي عكس تصاعد حدة الحرب التجارية بين بكين وواشنطون التي رفعت الجمعة الماضية التعريفات الجمركية على سلع وبضائع صينية تقدر بنحو 200$ مليار أيضا إلى 25% من 10%.

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وفي نفس السياق، فقد نوه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكونه سيتحدث مع نظيره الرئيس الصيني شي جينبينج خلال قمة العشرين بحلول نهاية الشهر المقبل، وذلك قبل يتطرق لاحقاً إلى أنه في غضون ثلاثة أو أربعة أسابيع سيكون من الواضح ما إذا كانت المحادثات بين أكبر دولتان اقتصاديتان في العالم ناحجة، ولا تزال الأسواق تسعر تحدي بكين لتحذيرات الرئيس الأمريكي ترامب من الرد على الحمائية التجارية التي تنتهجها بلاده.

كما يعمل المستثمرين على تسعير فرص تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد العالمي والذي قد يلقي بظلاله على مستويات الطلب على الفضة وبالأخص أن أكثر من نصف الطلب العالمي على الفضة يأتي مؤخراً من قبل القطاع الصناعي الذي قد تتضرر من جراء الحمائية التجارية، بخلاف ذلك، نود الإشارة، لكون الفضة تحظي في حالات الأزمات الاقتصادية والمالية بطلب كونها معدن نفيس وبديل للاستثمار كملاذ أمن لحين اتضاح الرؤية.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا مع مطلع الأسبوع الماضي تعليق شركة نيومونت-جولدكورب عملياتها في أكبر منتجها للذهب والفضة في المكسيك منجم بيناسكيتو والذي يعد ثاني أكبر منجم للفضة في المكسيك أكبر دولة منتجة للفضة عالمياً وذلك في أعقاب تصاعد النزاع مع المجتمع المحلي الذي حصار المنجم منذ 27 من آذار/مارس الماضي بسبب أزمات إمدادات المياه هناك وإضراب مقاولين شحنات النقل عن العمل مع الشركة.

هذا وتقدر الخسارة المحتملة في إنتاج نيومونت-جولدكورب ما بين 18 و20 مليون أونصة من الفضة سنوياً من جراء تجميد العمل في منجم بيناسكيتو الذي أنتج في عام 2018 نحو 18.3 مليون أونصة من الفضة بمعالجة 35.2 مليون طن من الخام للحصول على تلك الفضة، وبلغ إنتاجه في العام الذي سبق حصاره نحو نصف مليون أونصة من الذهب وأكثر من 25 مليون أونصة من الفضة.

ويذكر أن منجم بيناسكيتو سحب في 2017 خلال عملياته 7.9 مليار جالون من المياه ما يمثل 93% من المياه الجوفية في ولاية زاكاتيكاس أو ثلاثة أضعاف ما يستهلكه سكان مدينه زاكاتيكاس التي يبلغ عدد ساكنيها 129 ألف نسمة، لم يتضح بعد إلى متى سيمتد تعليق العمل بالمنجم وبالأخص عقب فوز الرئيس المكسيكي الجديد أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الذي قد لا يسلك خطى الرؤساء المكسيكيين السابقين المؤيدين لشركات التعدين.