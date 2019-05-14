شكرا لقرائتكم خبر عن العملة الموحدة اليورو تستأنف الارتداد من الأدنى لها في عامين أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة التاسعة في ثلاثة عشرة جلسة من الأدنى لها منذ 30 من أيار/مايو من 2017 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:05 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.16% إلى مستويات 1.1240 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1222، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1241، بينما حقق الأدنى له عند 1.1220.

هذا وتترقب الأسواق عن ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو لصدور القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس استقرار النمو عند 1.0% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة لشهر آذار/مارس ومقابل 0.4% في شباط/فبراير الماضي، وذلك قبل نشهد عن اقتصاديات منطقة اليورو ككل الكشف عن القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس اتساع التراجع إلى 0.3% مقابل 0.2% في شباط/فبراير.

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ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة إحصائية مؤشر ZEW للثقة في الاقتصاد لألمانيا ولاقتصاديات منطقة اليورو ككل واللتان قد يظهران اتساعاً إلى ما قيمته 5.1 في ألمانيا وإلى ما قيمته 5.0 في اقتصاديات منطقة اليورو ككل مقابل 3.1 و4.5 في نيسان/أبريل الماضي، بخلاف ذلك، فقد أفاد الاتحاد الأوروبي بالأمس بأنه يجهز قائمة بسلع أمريكية لاستهدافها برسوم جمركية في حالة فرض الولايات المتحدة رسوماً على وارداتها من السيارات.

على الصعيد الأخر، يتطلع المستثمرين لما سوف يسفر عنه حديث رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح جون ويليامز والذي من المرتقب أن يشارك في حلقة نقاش تحت عنوان "الماضي – الدروس المستفادة من نظام نقدي دولي متطور" في المؤتمر الوطني السويسري للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في زيوريخ.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.7% مقابل 0.6% في آذار/مارس، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 0.3% مقابل الثبات عند مستويات الصفر، وذلك قبل أن نشهد الحديث المرتقب لرئيسة بنك كانساس سيتي الاحتياطي الفيدرالي إستير جورج حيال الاقتصاد في النادي الاقتصادي في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.