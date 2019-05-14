شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط مع استأنف مؤشر الدولار الارتداد من الأعلى له في عامين خلال الجلسة الآسيوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية وسط الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي منتج ومستهلك للنفط في العالم ومع تسعير الأسواق لتصعيد الحرب التجارية بين بكين وواشنطون والتقرير التي تطرقت لكون روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً خفضت إنتاجها بواقع 70 ألف برميل يومياً إلى 11.16 مليون برميل يومياً في ألاثني عشرة يوماً الأولى من أيار/مايو الجاري.

وفي تمام الساعة 04:16 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم 15 حزيران/يونيو 0.58% لتتداول عند مستويات 61.21$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 60.86$ للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسلم 15 تموز/يوليو 0.72% لتتداول عند 70.46$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 70.02$ للبرميل، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى مستويات 97.31 مقارنة بالافتتاحية عند 97.32.

هذا ويتطلع المستثمرين لما سوف يسفر عنه حديث رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح جون ويليامز والذي من المرتقب أن يشارك في حلقة نقاش تحت عنوان "الماضي – الدروس المستفادة من نظام نقدي دولي متطور" في المؤتمر الوطني السويسري للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في زيوريخ.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.7% مقابل 0.6% في آذار/مارس، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 0.3% مقابل الثبات عند مستويات الصفر، وذلك قبل أن نشهد الحديث المرتقب لرئيسة بنك كانساس سيتي الاحتياطي الفيدرالي إستير جورج حيال الاقتصاد في النادي الاقتصادي لمدينة مينيابوليس.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس إعلان الصين أكبر مستورد للنفط عالمياً وثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم عن عزمها زيادة الرسوم الجمركية على وارداتها من سلع أمريكة تقدر بنحو 60$ مليار إلى 25% من 10% بحلول مطلع حزيران/يونيو المقبل، الأمر الذي عكس تصاعد حدة الحرب التجارية بينها وبين الولايات المتحدة التي رفعت الجمعة الماضية التعريفات الجمركية على سلع وبضائع صينية تقدر بنحو 200$ مليار أيضا إلى 25% من 10%.

وفي نفس السياق، فقد نوه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكونه سيتحدث مع نظيره الرئيس الصيني شي جينبينج خلال قمة العشرين بحلول نهاية الشهر المقبل، وذلك قبل يتطرق لاحقاً إلى أنه في غضون ثلاثة أو أربعة أسابيع سيكون من الواضح ما إذا كانت المحادثات بين أكبر دولتان اقتصاديتان في العالم ناحجة، ولا تزال الأسواق تسعر تحدي بكين لتحذيرات الرئيس الأمريكي ترامب من الرد على الحمائية التجارية التي تنتهجها بلاده.

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كما يعمل المستثمرين على تسعير فرص تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد العالمي والذي قد يلقي بظلاله على مستويات الطلب على النفط، وذلك بالتزامن مع تسعيرهم أيضا للتقرير التي تطرقت لخفض روسيا إنتاجها ضمن جهودها للالتزام باتفاق منظمة أوبك وحلفائها المنتجين من خارج المنظمة بخفض الإنتاج النفطي بواقع 1.2 مليون برميل يومياً في النصف الأول من هذا العام للحد من تخمة المعروض وإعادة التوازن لأسواق النفط.

وفي سياق أخر، تطرقت بعض التقرير أيضا في مطلع هذا الأسبوع لكون إيران تشترط على الدول الغربية تصدير ما لا يقل عن 1.5 مليون برميل يومياً للبقاء في الاتفاق النووي الدولي، وجاءت تلك التقرير قبل أن نشهد تأكيد مفوضية الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني على دعم الاتحاد الأوروبي بالكامل للاتفاق النووي الدولي مع إيران وأن الاتحاد يسعى لتجنب أي تصعيد في ذلك الملف ويبحث كيفية استمرار الاتفاق.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب قد وجه في نهاية الأسبوع الماضي دعوة للقيادة الإيرانية لكي يجلسوا معه للتحاور حيال التخلي عن برنامجهم النووي، معرباً ما ينبغي لهم فعله هو أن يتصلوا بي ونجلس، فبوسعنا التوصل لاتفاق عادل، فكل ما نريده منهم إلا يمتلكوا أسلحة نووية، وهذا ليس بالطلب الكبير، وسنساعدهم في العودة إلى وضع أفضل، وذلك مع عدم استبعاده لمواجهة عسكرية من جراء التوترات الأخيرة المتنامية بين البلدين.

وجاءت دعوة ترامب عقب ساعات من توقيعه يوم الأربعاء أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات اقتصادية على صناعات الحديد الخام، الصلب، الألمونيوم والنحاس في إيران، وإبلاغه للكونجرس بذلك القرار، ضمن عمله مؤخراً على تشديد العقوبات على طهران في أعقاب سحب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني العام الماضي وفرضه عقوبات على قطاع النفط الإيراني وعدم منح بلاده مؤخراً تمديد أخر لإعفائها من تفعيل تلك العقوبات مع مطلع هذا الشهر.

وفي المقابل، أفاد مؤخراً المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بأن بلاده لن تتراجع عن تنفيذ قراراها الأخير بتخفيض التزاماتها النووية، موضحاً أنه يتم تنفيذ قرار طهران الأخير بخفض التزاماتها النووية خطوة بخطوة، وأن بلاده ماضية قدماً في ذلك الأمر حتى خروجها من الاتفاق النووي وأكثر من ذلك إذا ما تطلب الأمر، وذلك في حالة عدم وفاء الأطراف الأخرى بالتزاماتها تجاه إيران.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر يوم الجمعة الماضية، فقد انخفضت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع اثنان منصة إلى إجمالي 805 منصة خلال الأسبوع المنقضي في العاشر من أيار/مايو، ويذكر أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط شهد مؤخراً ارتفاعاً لمستوى قياسي جديد والذي يعد الأعلى له على الإطلاق عند 12.3 مليون برميل يومياً.