شكرا لقرائتكم خبر عن ارتداد أسعار الذهب من الأعلى لها في خمسة أسابيع لما دون حاجز 1,300$ للأونصة خلال الجلسة الآسيوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها من الأعلى لها منذ 11 من نيسان/أبريل الماضي متغاضية بذلك عن انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي موضحاً استأنف ارتداده من الأعلى له منذ 16 من أيار/مايو من عام 2017 للجلسة الثامنة في ثلاثة عشرة جلسة وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 03:45 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 حزيران/يونيو القادم 0.08% لتتداول حالياً عند 1,299.90$ للأونصة موضحة ارتدادها من الأعلى لها في خمسة أسابيع مقارنة مع الافتتاحية عند 1,300.80$ للأونصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى مستويات 97.31 موضحاً استأنف ارتداده من الأعلى له في عامين مقارنة بالافتتاحية عند 97.32.

هذا ويتطلع المستثمرين لمشاركة رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في حلقة نقاش تحت عنوان "الماضي – الدروس المستفادة من نظام نقدي دولي متطور" في المؤتمر الوطني السويسري للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في زيوريخ، وذلك قبل أن نشهد أظهر قراءة مؤشر أسعار الواردات تسارع النمو إلى 0.7% مقابل 0.6% في آذار/مارس الماضي، وصولاً للحديث المرتقب لرئيسة بنك كانساس سيتي الاحتياطي الفيدرالي إستير جورج حيال الاقتصاد في النادي الاقتصادي في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.

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بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع الأسبوع أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لديه شعور بأن المحادثات التجارية مع الصين ستكون "ناجحة جداً"، وجاء ذلك عقب الخسائر الموسعة التي لحقت بمؤشرات الأسهم الأمريكية والتي فاقت الاثنان بالمائة أمس الاثنين مع تحويل المستثمرين السيولة للملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب الذي شهد بالأمس أفضل أداء يومي في ثلاثة أشهر عقب إعلان الصين عن عزمها زيادة الرسوم الجمركية على وارداتها من سلع أمريكة تقدر بنحو 60$ مليار إلى 25% من 10% بحلول مطلع حزيران/يونيو المقبل.

وجاء قرار بكين بالرد على الحمائية التجارية التي تنتهجها واشنطون ليعكس تصاعد حدة الحرب التجارية بين الصين أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وبين الولايات المتحدة التي رفعت يوم الجمعة الماضية التعريفات الجمركية على سلع وبضائع صينية تقدر بنحو 200$ مليار أيضا إلى 25% من 10% لتبلغ بذلك السلع الصينية التي تخضع لرسوم جمركية 25% نحو 250$ مليار، وذلك وسط تهديد إدارة الرئيس الأمريكي ترامب مؤخراً بفرض رسوم جمركية 25% على سلع صينية أخرى تقدر بنحو 325$ مليار "قريباً.

وفي نفس السياق، فقد نوه الرئيس الأمريكي ترامب أيضا في مطلع هذا الأسبوع لكونه سيتحدث مع نظيره الرئيس الصيني شي جينبينج خلال قمة العشرين بحلول نهاية الشهر المقبل في اليابان، وتطرق في وقت لاحق إلى أنه في غضون ثلاثة أو أربعة أسابيع سيكون من الواضح ما إذا كانت المحادثات بين أكبر دولتان اقتصاديتان في العالم ناحجة، ولا تزال الأسواق تسعر تحدي بكين لتحذيرات الرئيس الأمريكي ترامب من الرد على الحمائية التجارية التي تنتهجها بلاده.

كما يعمل المستثمرين أيضا على تسعير تنامي فرص تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد العالمي والذي من المتوقع أن ينعكس على أرباح الشركات لاحقاً، بالإضافة إلى تصريحات الاتحاد الأوروبي بالأمس والتي أفاد من خلالها أنه يضع اللمسات الأخيرة لقائمة بسلع أمريكية لاستهدافها برسوم جمركية في حالة فرض الولايات المتحدة رسوماً على وارداتها من السيارات الأوروبية، وذلك بعد أن نوه وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس يوم الجمعة بأن قرار الإدارة الأمريكية حيال التعريفات الجمركية على السيارات الأوروبية سيتم الإعلان عنه في 18 من أيار/مايو الجاري.