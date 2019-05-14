شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل التداولات في مجملها سلبية مع تصاعد حدة الحرب التجارية بين بكين وواشنطون والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثاني جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية لتعكس تراجعات محدودة مقارنة بالخسائر الموسعة التي شهدتها مؤشرات الأسهم الأمريكية أمس الاثنين، وتراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية، الاسترالية، النيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء.

ويأتي ذلك عقب ساعات من أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لديه شعور بأن المحادثات التجارية مع الصين ستكون "ناجحة جداً"، وفي أعقاب الخسائر الموسعة التي لحقت بوول ستريت والتي فاقت الاثنان بالمائة بالأمس عقب إعلان الصين عن عزمها زيادة الرسوم الجمركية على وارداتها من سلع أمريكة تقدر بنحو 60$ مليار إلى 25% من 10% بحلول مطلع حزيران/يونيو المقبل.

وجاء قرار الصين في مطلع الأسبوع ليعكس تصاعد حدة الحرب التجارية بينها وبين الولايات المتحدة التي رفعت يوم الجمعة الماضية التعريفات الجمركية على سلع وبضائع صينية تقدر بنحو 200$ مليار أيضا إلى 25% من 10% لتبلغ بذلك السلع الصينية التي تخضع لرسوم جمركية 25% نحو 250$ مليار، وذلك وسط تهديد إدارة الرئيس الأمريكي ترامب بفرض رسوم جمركية 25% على سلع صينية أخرى تقدر بنحو 325$ مليار "قريباً".

هذا وقد نوه الرئيس الأمريكي ترامب لكونه سيتحدث مع نظيره الرئيس الصيني شي جينبينج خلال قمة العشرين بحلول نهاية الشهر المقبل في اليابان، وتطرق في وقت لاحق إلى أنه في غضون ثلاثة أو أربعة أسابيع سيكون من الواضح ما إذا كانت المحادثات بين أكبر دولتان اقتصاديتان في العالم ناحجة، ولا تزال الأسواق تسعر تحدي بكين لتحذيرات الرئيس الأمريكي ترامب من الرد على الحمائية التجارية التي تنتهجها بلاده.

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كما يعمل المستثمرين حالياً على تسعير تنامي فرص حدوث تباطؤ مطول في وتيرة نمو الاقتصاد العالمي من المتوقع أن تنعكس على أرباح الشركات لاحقاً، بالإضافة إلى تصريحات الاتحاد الأوروبي بالأمس والتي أفاد من خلالها أنه يضع اللمسات الأخيرة لقائمة بالسلع الأمريكية لاستهدافها برسوم جمركية في حالة فرض الولايات المتحدة رسوماً على وارداتها من السيارات الأوروبية.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.81% ليخسر 12.47 نقطة ويصل إلى المستوى 1,528.67، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.76% ليخسر هو الأخر 161.47 نقطة ويصل إلى المستوى 21,029.81.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.25% ليخسر 9.12 نقطة ويصل إلى المستوى 3,659.61، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.32% ليخسر هو الأخر 9.27 نقطة ويصل إلى المستوى 2,894.45.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 1.77% ليخسر 504.23 نقطة ويصل إلى المستوى 28,046.01، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.49% ليربح 10.10 نقطة ويصل إلى المستوى 2,089.11.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 0.67% ليخسر 68.16 نقطة ويصل إلى المستوى 10,058.67، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 1.05% ليخسر هو الأخر 66.29 نقطة ويصل إلى المستوى 6,231.30.