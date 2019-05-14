شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يبحث عن قاع صاعد - تحليل صباحي - 14-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حالة كحال جميع المؤشرات الخليجية ، انخفض مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) في آخر جلساته ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.37% بما يعادل -84.33 نقطة ، ليحاول بذلك البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على الارتفاع والتعافي من جديد ، في ظل استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه .

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ولذلك نحن مازلنا نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 6274.04 من جديد استعداداً لمهاجمته ، بشرط ثبات مستوى الدعم 6005.86 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6005.86 ومستوى المقاومة 6274.04 .