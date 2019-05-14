شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يعمق من خسائره – تحليل صباحي – 14-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) انخفاضه التصحيحي بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليكسر مستوى الدعم المهم 8485.83 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى القصير (من 7001.94 إلى 9403.05) ، وذلك بضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -3.55% بما يعادل -308.02 نقطة ، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .

ولذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 8485.83 ، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 8202.49 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8506.78 ومستوى المقاومة 8900.00 .

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