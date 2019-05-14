شكرا لقرائتكم خبر عن ارتداد الدولار الاسترالي من الأدنى له في خمسة أشهر أمام نظيره الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده من الأدنى له منذ الثالث من كانون الثاني/يناير الماضي، حينما أختبر الأدنى له منذ 19 من آذار/مارس من عام 2009 أمام الدولار الأمريكي وذلك عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:26 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.16% إلى مستويات 0.6955 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6944، بعد أن حقق الزوج الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6959، بينما حقق الأدنى له في خمسة أشهر عند 0.6940.

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هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر المصرف الاسترالي الوطني للثقة في الأعمال والتي أظهرت الثبات عند مستويات الصفر مقابل انكماش بما قيمته 1 في آذار/مارس، بينما أوضحت قراءة المؤشر ذاته للأوضاع الحالية تقلص الاتساع إلى 3 مقابل 7، بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق في وقت لاحق من هذا الأسبوع للكشف عن بيانات سوق العمل الاسترالي وما ستسفر عنه الانتخابات البرلمانية الاسترالية السبت المقبل.

على الصعيد الأخر، يتطلع المستثمرين لما سوف يسفر عنه حديث رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح جون ويليامز والذي من المرتقب أن يشارك في حلقة نقاش تحت عنوان "الماضي – الدروس المستفادة من نظام نقدي دولي متطور" في المؤتمر الوطني السويسري للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في زيوريخ.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.7% مقابل 0.6% في آذار/مارس، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 0.3% مقابل الثبات عند مستويات الصفر، وذلك قبل أن نشهد الحديث المرتقب لرئيسة بنك كانساس سيتي الاحتياطي الفيدرالي إستير جورج حيال الاقتصاد في النادي الاقتصادي في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.