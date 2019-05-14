شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع الفائض في الحساب الجاري الياباني دون التوقعات خلال آذار/مارس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة الحساب الجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى 2.85 تريليون ين مقابل 2.68 تريليون ين في شباط/فبراير الماضي، دون التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 3.00 تريليون ين، بينما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص الفائض إلى 1.27 تريليون ين مقابل 1.90 تريليون ين في شباط/فبراير، أسوء من التوقعات عند 1.171 تريليون ين.

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