شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) يخسر مكاسب الاحد -تحليل صباحي- 14-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر المؤشر مكاسبه التي حققها خلال أولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 4929 نقطة، وذلك بعدما استهل الجلسة عند مستوى 5097 نقطة، لينهي الجلسة بذلك اسفل خط الاتجاه الصاعد طويل الأجل، مما يجعل الأنظار تتجه لاسفل لمستويات قد تصل الى 4770 نقطة كمستوى اول، شرط عدم تجاوز المؤشر لمستوى 5050 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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