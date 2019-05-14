شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) يشهد خسائر كبيرة -تحليل صباحي- 14-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد المؤشر خسائر كبيرة خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 2525 نقطة، وهو ادنى مستوى يصل اليه المؤشر منذ منتصف شهر فبراير الماضي، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 2570 نقطة، مما يفتح الباب امام المؤشر لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 2450نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 2600 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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