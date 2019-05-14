شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يواصل نزيف الخسائر -تحليل صباحي- 14-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر نزيف الخسائر والذي بداه منذ منتصف الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 9740 نقطة، ملامسا بذلك لهدفه السعري المتوقع عند 9750 نقطة، في ظل استمرار الضغوط البيعية وهو ما يظهر على المؤشرات الفنية، لذلك نتوقع انه في حالة اغلاق المؤشر اسفل مستوى 9730 فانه سيعمق خسائره للوصول لمستوى الدعم التالي عند 9450نقطة. ويُظهر الشكل بالاسفل توزيع قيم التداول للاسهم.

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