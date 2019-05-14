شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على خسائر حادة..و"الداو جونز" يتراجع بأكثر من 600 نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبطت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم وسجلت أكبر خسائر في يوم واحد منذ أوائل العام الجاري، وذلك بفعل تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.



وأعلنت الحكومة الصينية اليوم أنها بصدد زيادة الرسوم الجمركية على وارداتها من سلع أمريكية بستين مليار دولار إلى 25% بداية من يونيو/حزيران القادم، وذلك رداً على خطوة مماثلة اتخذتها واشنطن الأسبوع الماضي.



وتأثر قطاع التكنولوجيا بهذه التوترات التجارية نظراً لمخاوف الأسواق من استهداف بكين لوارداتها من السلع التكنولوجية الأمريكية برسوم جمركية.



وفي سوق النفط، تراجع "ويست تكساس" بنسبة 1% مغلقاً عند 61.04 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 63.3 دولار وأقل سعر عند 60.6 دولار.

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وهبط "برنت" بنسبة 0.6% وأغلق عند 70.23 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 72.5 دولار وأقل سعر عند 69.7 دولار.



وفي نهاية الجلسة، هبط "داو جونز" بنسبة 2.4% (ما يعادل 617 نقطة) إلى 25325 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 25568 نقطة وأقل مستوى عند 25222 نقطة.



وتراجع "ناسداك" بنسبة 3.4% (ما يعادل 270 نقطة) إلى 7647 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 7760 نقطة، وأقل مستوى عند 7627 نقطة.



وانخفض "ستاندرد أند بورز" بنسبة 2.4% (ما يعادل 69 نقطة) إلى 2812 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 2840 نقطة وأقل مستوى عند 2801 نقطة.