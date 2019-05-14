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شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل يرتفع رغم النزاع التجاري..و"بتكوين" تقترب من 8000 دولار والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت معظم العملات الرقمية خلال تعاملات اليوم مع إقبال المستثمرين عليها تحوطا في مواجهة الخسائر الحادة التي تعاني منها عدد من أسواق الأسهم حول العالم.
يأتي ذلك وسط تصاعد النزاع التجاري بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم في أعقاب إعلان الصين وتحدي تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" وتحذيراته.
وأفادت الصين أنها ستزيد الرسوم الجمركية على وارداتها من سلع أمريكية بستين مليار دولار إلى 25% بداية من يونيو/حزيران المقبل مقارنة بنسبة 10% حالياً.
وعلى صعيد التداولات، ارتفعت الريبل بحلول الساعة 21:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 5% إلى 0.33 دولار، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 0.33 دولار وأقل سعر عند 0.31 دولار.
وصعدت "بتكوين" بنسبة 10.1% إلى 7872 دولارا، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 7948 دولار وأقل سعر عند 6862.3 دولار.
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