شكرا لقرائتكم خبر عن "فيسبوك" تخطط لزيادة الحد الأدنى للأجور في عدد من المدن الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "فيسبوك" اليوم أنها تخطط لزيادة الحد الأدنى للأجور في عدد من المدن الأمريكية في ظل الضغوط عليها من جانب الموظفين لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة بالإضافة إلى محاولاتها جذب المهارات العملية الفائقة.



وأشارت الشركة إلى أنها سترفع الحد الادنى للأجور بنسبة 33% إلى عشرين دولاراً في الساعة مع الموظفين المتعاقدين معها فقط في كل من "سان فرانسيسكو" و"نيويورك" و"واشنطن العاصمة".



وبالنسبة لمدينة "سياتل"، تنوي الشركة زيادة الحد الأدنى للأجور لموظفيها في هذه المدينة بنسبة 20% إلى 18 دولارا في الساعة، كما تعتزم زيادة الحد الأدنى للأجور لمراجعي المحتوى لديها بالمدينة إلى عشرين دولارا.

Advertisements



وسوف ترفع "فيسبوك" الحد الأدنى للأجور لمراجعي المحتوى إلى 22 دولارا في الساعة في نيويورك وواشنطن العاصمة وسان فرانسيسكو.



يأتي ذلك بعد ثلاث سنوات من زيادة "فيسبوك" الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولارا في الساعة للموظفين في الولايات المتحدة عام 2015، ولكن على ما يبدو، لم يلبي ذلك احتياجات العاملين في تلك المدن ومعيشتها.



وأضافت الشركة أنها تجري تغييرات وتعديلات على الأجور بحلول منتصف عام 2020 كما انها تعمل على تطوير معايير مماثلة ليس فقط في الولايات المتحدة بل في دول أخرى.



وعلى صعيد التداولات اليوم، انخفض سهم "فيسبوك" بحلول الساعة 19:46 جرينتش بنسبة 3.7% إلى 181.3 دولار، وسجل أعلى سعر عند 185.4 دولار وأقل سعر عند 180.8 دولار.