شكرا لقرائتكم خبر عن حكم تاريخي ضد "آبل" يتيح رفع دعاوى قضائية بشأن متجر التطبيقات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حكمت المحكمة الأمريكية العليا بأغلبية الأعضاء ضد "آبل" قائلةً إن مستخدمي "آيفون" يمكنهم الآن رفع دعاوى قضائية ضد الشركة بسبب متجرها للتطببيقات.



ويرى مستخدمو "آيفون" أن العمولة التي تحصل عليها "آبل" المقدرة بنسبة 30% على مبيعاتها عبر متجر التطبيقات غير عادلة وتمثل ممارسة احتكارية تجبر المستهلكين على تحمل نفقات أعلى من الضروري.



وردت "آبل" أن مطوري التطبيقات فقط وليس المستخدمين هم من يجب أن يرفعوا دعاوى قضائية، ولكن المحكمة العليا رأت ضرورة إتاحة رفع دعاوى من جانب المستخدمين أيضاً.

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وكان هذا الحكم القضائي متوقعاً في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد ما يقرب من عشر سنوات من النظر في تلك الدعوى.



ومثلت هذه القضية انقساما بين اثنين من مرشحي الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لشغل عضوية المحكمة العليا رغم أنه أثار جدلاً منذ نحو عقد من الزمن كما ذكر.



وعلى أثر حكم اليوم، سيتمكن مستخدمو "آيفون" من رفع دعاوى قضائية ضد الشركة وربما يصل الأمر إلى تغريم صانعة الجوالات الشهيرة مئات الملايين من الدولارات.



وأغلق سهم "آبل" على انخفاض بنسبة 5.8% إلى 185.7 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 187.4 دولار وأقل سعر عند 182.8 دولار.