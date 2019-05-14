شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تقلص خسائرها وتغلق على انخفاض طفيف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم وسط مخاوف في الأسواق العالمية بشأن الحرب التجارية، لكن المعدن النفيس قلص خسائره قبيل إغلاق الجلسة.



وركزت الأسواق اليوم على إعلان الصين الذي كشفت فيه عن ردها على قرار الإدارة الأمريكية، وذلك بزيادة الرسوم الجمركية على وارداتها من سلع تستوردها من الولايات المتحدة بقيمة ستين مليار دولار إلى 25% بداية من يونيو/حزيران القادم من 10% حالياً.



وحذر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" من تصعيد الصين وردها على قرار إدارته الأسبوع الماضي.

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ورغم ذلك، يرى "ترامب" أن بلاده لها اليد العليا في المفاوضات التجارية القادمة مع الصين مشيرا إلى أنه حال إحراز تقدم وإبرام اتفاق، سيتم إلغاء الرسوم الجمركية.



وفي سياق منفصل، استقر مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:57 بتوقيت جرينتش عند 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.3 نقطة وأقل مستوى عند 97.03 نقطة.



وتراجعت أسعار الفضة عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.1% مغلقة عند 14.777 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 14.815 دولار وأقل سعر عند 14.615 دولار.