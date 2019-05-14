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شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض بفعل الحرب التجارية و"بريكست" والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية لا سيما الدولار الأمريكي في ضوء احتدام النزاع التجاري بين واشنطن وبكين واستمرار الضبابية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وكشفت الصين اليوم عن ردها على قرار واشنطن بشأن الرسوم الجمركية، وهو ما ينذر بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وزيادة السياسات الحمائية.
وتنوي الصين زيادة الرسوم الجمركية على وارداتها من سلع أمريكية بستين مليار دولار إلى 25% بداية من يونيو/حزيران بعد إعلان واشنطن زيادة الرسوم الجمركية على واردات من سلع صينية بمائتي مليار دولار إلى 25%.
ولم يتم بعد صياغة أي خطة أو اتفاق بين الحكومة البريطانية وحزب العمال المعارض بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وعلى صعيد التداولات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 18:ك51 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 1.2964، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.3042 وأقل سعر عند 1.2941.
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