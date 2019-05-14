شكرا لقرائتكم خبر عن «الصقر للتأمين» يبحث تسديد الذمم المتراكمة مع «الخليجية للاستثمارات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة الصقر الوطنية للتأمين: إن مجلس الإدارة اجتمع في ال 30 من أبريل الماضي، حيث ناقش وضع الذمم المدينة للشركة الخليجية للاستثمارات العامة في دفاتر «الصقر للتأمين»، حيث اتخذ قراراً بالتواصل مع «الخليجية للاستثمارات»، للاتفاق على جدول زمني محدد من أجل تسديد تلك الذمم المتراكمة.

وأضاف الشركة أنه تمت الموافقة على إعادة الخبير الاكتوراي، ومناقشة تعيين عضو مجلس إدارة ضمن المهلة القانونية.

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