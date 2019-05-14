نتائج الشركات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - **حققت «الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية» أرباحاً ب 802 ألف درهم في الربع الأول، مقارنة بنحو 12.178 مليون في الربع الأول 2018.
**تراجعت أرباح «رأس الخيمة للدواجن والعلف» إلى 282.15 ألف درهم في الربع الأول، مقابل 3.65 مليون في الربع المقابل.
**حقق «السلام السودان» أرباحاً صافية ب 24.86 مليون جنيه سوداني، مقارنة مع 415.8 مليون في الربع الأول المقابل.
**سجلت «الوطنية الدولية القابضة» أرباحاً صافية ب 625.8 ألف دينار كويتي، مقارنة مع 487 ألفاً بالربع الأول 2018.
**تكبدت «أورينت يو أن بي تكافل» 4.84 مليون درهم خسائر خلال الربع الأول، مقارنة مع 2.6 مليون درهم في الربع الأول 2018.
**حققت «الخليج الاستثمارية» خسائر صافية ب 1.9 مليون درهم في الربع الأول، مقارنة بأرباح 83 ألف درهم عن الفترة نفسها من العام الماضي. (ص6)
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