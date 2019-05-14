شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي الأول» يستقطب 71.16 مليون والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”
هبط مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 3.32% عند مستوى 4929.21 نقطة، متأثراً بهبوط أسهم معظم الشركات.
جرى تداول 62.4 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 187.95 مليون سهم، نفذت من خلال 2407 صفقات، وجرى تداول أسهم 26 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات، فيما تراجعت أسعار أسهم 18 شركة.
وتصدر سهم «أبوظبي الأول» السيولة بقيمة 71.16 مليون درهم، وانخفض بنسبة 3.14% مغلقاً عند 15.4 درهم، تلاه سهم «اتصالات» بتداولات بقيمة 32.3 مليون درهم، وهبط بنسبة 5.71% وأغلق عند 15.2 درهم، ثم سهم «أبوظبي التجاري» بسيولة بقيمة 28.65 مليون درهم، متراجعاً بنسبة 4.62% ومغلقاً عند 8.25 درهم.
وكان أكبر الرابحين سهم «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» من خلال ارتفاعه بالحد الأعلى 14.89% وأغلق عند 7.64 درهم، تلاه سهم «القدرة القابضة»، وارتفع بنسبة 14.86% إلى 0.85 درهم، ثم سهم «العالمية القابضة»، وزاد بنسبة 14.82% إلى 1.1 درهم.
وعلى العكس، انخفض سهم «أبوظبي الوطنية للتكافل» بنسبة 10% إلى 2.7 درهم، ثم «إشراق» بتراجعه 5.9% وأغلق عند 0.4 درهم، تلاه سهم «اتصالات»، منخفضاً 5.71% عند 15.2 درهم.
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