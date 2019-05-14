«دو» تطلق عروض رمضان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أطلقت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، حزمة متنوعة من العروض القيمة لعملاء الدفع الآجل والمسبق وخدمات الاتصال المنزلي.

وقال فهد الحساوي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، خدمات الاتصال - دو: ندعو جميع عملائنا الأعزاء بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك إلى الاستمتاع بمجموعة العروض الحصرية التي نقدمها لهم والتي حرصنا على أن تكون مملوءة بالقيمة والفائدة.وسيحصل عملاء الدفع المسبق الذين يعيدون تعبئة رصيدهم ب50 درهماً أو أكثر طيلة شهر رمضان، على فرصة إعادة تعبئة ومضاعفة رصيدهم 50 مرة إلى جانب الفوز بهاتف «هواوي بي 30 لايت» واشتراك في تطبيق «دو إنترتينر» إلى جانب الفوز ببطاقة هديتي من مراكز ماجد الفطيم بقيمة 100 درهم، وأكثر من ذلك بكثير.