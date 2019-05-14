شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي الإسلامي» يوافق على بدء بحث الاستحواذ على «نور بنك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت «بلومبيرج» عن مصادر مطلعة قولها إن بنك «دبي الإسلامي» عين «إتش إس بي سي هولدينجز» لتقديم المشورة له بشأن إمكانية الاستحواذ على «نور بنك».

في المقابل، أوضحت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها أن «نور بنك» عين «بنك باركليز» مستشاراً له بشأن الصفقة التي من شأنها إنشاء مقرض بأصول تبلغ قيمتها 278 مليار درهم (76 مليار دولار).

ووافق مجلس إدارة «دبي الإسلامي»، على بدء بحث إمكانية الاستحواذ على «نور بنك»، ووافق على تعيين مستشارين ماليين؛ للقيام بدراسة شاملة حول «نور بنك» وإعطاء تقييم مناسب، وتعيين مستشارين قانونيين خارجيين؛ لتولي أية أمور قانونية.

وستتم مناقشة الصفقة المحتملة مع الجهات الرقابية ذات الصلة، كما تم تفويض الرئيس التنفيذي للمجموعة؛ للموافقة على المصاريف اللازمة لذلك. (بلومبيرج)

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