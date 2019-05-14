شكرا لقرائتكم خبر عن إنتاج روسيا النفطي ينخفض في أوائل مايو إلى 11.16 مليون برميل يومياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مصدران مطلعان في قطاع النفط لرويترز، أمس، إن إنتاج روسيا النفطي انخفض إلى 11.16 مليون برميل يومياً في الفترة من أول مايو/ أيار إلى 12 من الشهر ذاته، من متوسط قدره 11.23 مليون برميل يومياً في إبريل/ نيسان.
وقال المصدران إن النفط الذي تضخه «ترانسنفت» التي تحتكر خطوط نقل أنابيب الخام في روسيا، انخفض بنحو 6% في الفترة من أول مايو/ أيار، وحتى 12 من الشهر ذاته إلى 8.8 مليون برميل يومياً، من متوسط الكميات المسجلة في إبريل/ نيسان.
ولم يذكر المصدران سبب انخفاض الإنتاج، أو النفط الذي تضخه «ترانسفنت».
(رويترز)
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