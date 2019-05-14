شكرا لقرائتكم خبر عن 63.69 مليون أرباح «الإمارات للتأمين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت«الإمارات للتأمين» أرباحاً 63.69 مليون درهم في الربع الأول، مقارنة بأرباح 45.33 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي، وبذلك تكون الشركة قد حققت نمواً بأكثر من 40٫5٪.
.. و 55.1 مليون لـ «عُمان للتأمين» بنمو 72٪
سجلت«عُمان للتأمين» أرباحاً فصلية 55.1 مليون درهم، بنمو 72.5%، مقارنة مع 32 مليوناً في الربع الأول 2018.
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