63.69 مليون أرباح «الإمارات للتأمين»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت«الإمارات للتأمين» أرباحاً 63.69 مليون درهم في الربع الأول، مقارنة بأرباح 45.33 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي، وبذلك تكون الشركة قد حققت نمواً بأكثر من 40٫5٪.



.. و 55.1 مليون لـ «عُمان للتأمين» بنمو 72٪

سجلت«عُمان للتأمين» أرباحاً فصلية 55.1 مليون درهم، بنمو 72.5%، مقارنة مع 32 مليوناً في الربع الأول 2018.