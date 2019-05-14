«العربية للطيران» إلى بيشكك 4 يوليو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”



أعلنت «العربية للطيران» أول وأكبر ناقلة اقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إطلاق رحلات مباشرة من إمارة الشارقة إلى بيشكك، عاصمة جمهورية قيرغيزستان، وذلك بدءاً من يوم 4 يوليو 2019، حيث ستسيّر الشركة أربع رحلات أسبوعياً.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»: لطالما كان توفير القيمة المضافة ركيزة محورية في استراتيجية نمو شبكة وجهات العربية للطيران. ولا شك أن إطلاق رحلات جديدة إلى العاصمة بيشكك يعزز من جهودنا المستمرة لتوفير خيارات جديدة للسفر الجوي. ونتطلع قدماً إلى بدء الرحلات نحو بيشكك، والتي نثق بأنها ستساهم بشكل إيجابي في تنمية الحركة التجارية والسياحية الثنائية بين الدولتين.