منصة إلكترونية على هواتف الزوار من «مجموعة جميرا»

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بات الآن بوسع زوار فنادق ومنتجعات «مجموعة جميرا» الاستمتاع بتجربة «خدمات كبير الخدم الإلكترونية في جميرا»، التي تقدمها منصة إلكترونية مبتكرة تمكّن الزوار من استخدام الخدمة المخصصة عبر هواتفهم الذكية مباشرة في أي مكان وزمان.

وستتيح الخدمة للزوار التواصل مع فرق العمل في الفنادق عبر تطبيقات المراسلة الفورية لطلب خدمة الغرف، وحجز علاجات السبا، وطلب خدمات التدبير المنزلي، وإجراء حجوزات العشاء، وطلب المشروبات والوجبات الخفيفة على الشاطئ، أو حتى حجز إقامة في المستقبل.

وسيتم تفعيل المنصة عبر محفظة «مجموعة جميرا» التي تضم طيفاً من الفنادق والمنتجعات، بحلول شهر يونيو من 2019. وستكون «خدمات كبير الخدم الإلكترونية في جميرا» متاحة عبر تطبيق التراسل الفوري «واتس آب» في كل فنادق ومنتجعات «مجموعة جميرا» في جميع أنحاء العالم باستثناء مرافقها في الصين، حيث ستكون الخدمة متوافرة عبر تطبيق «وي تشات»، بينما يمكن لزوار فندق «برج العرب جميرا» الاستفادة من «خدمات كبير الخدم الإلكترونية في جميرا» عبر تطبيقي «واتس آب»، و«وي تشات».