37 % نمو أرباح «أبوظبي الوطنية للتكافل»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



حققت شركة أبوظبي الوطنية للتكافل صافي أرباح كلية بلغت 36.7 مليون درهم (لمشتركي التكافل وللمساهمين قبل مخصص القرض الحسن)، محققةً نمواً بنسبة 37% مقارنة مع 26.9 مليون درهم لنفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت الشركة إلى أن أرباح عمليات الاكتتاب بلغت 28.4 مليون درهم، أي بزيادة قدرها 21% مقارنة مع 23.5 مليون درهم لنفس الفترة من العام الماضي.

وتعكس النتائج المالية للشركة بداية قوية هذا العام مع اتجاه تصاعدي في صافي أرباحها الكلية؛ حيث استطاعت الشركة خلال العام الماضي تحقيق صافي أرباح كلية بلغت 86 مليون درهم.

ومع تحسن أدائها الملحوظ في المؤشرات المالية وغير المالية، تواصل الشركة تركيزها على تقديم الخدمات المتميزة للعملاء، وضبط عمليات الاكتتاب، وتوفير المنتجات والخدمات الفريدة والمبتكرة.

ويتأكد الأداء القوي والمتواصل للشركة؛ من خلال المحافظة على تصنيف القدرة المالية

A-(ممتاز)، والتصنيف الائتماني عند الدرجة «a-»، وهو أعلى تصنيف يتم منحه لشركة تكافل من قبل وكالة التصنيف الدولية «أيه. أم. بيست» (A.M. Best).

وقال خميس بوهارون الشامسي، رئيس مجلس إدارة «شركة أبوظبي الوطنية للتكافل»: كانت انطلاقتنا قوية بداية 2019 الأمر الذي يشكل الأساس لأداء قوي بقية العام؛ حيث بلغ صافي ربح المساهمين 26.7 مليون درهم، مقارنة مع 23.1 مليون درهم لنفس الفترة من عام 2018، أي بزيادة قدرها %15.6. ونظراً لاتباعنا أسلوب عمل سليم وتبنينا لخطط تطوير استراتيجية، فإننا على ثقة من أننا سنحقق نمواً مستداماً في نتائجنا لنصل إلى مستويات جديدة مع مضينا في تقديم المزيد من المنتجات والخدمات المتميزة التي تتجاوز توقعات عملائنا الكرام.

وقال أسامة عبد الرؤوف عابدين، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتكافل: نواصل تطورنا وتقدمنا المستمر في صناعة التأمين، وهو ما يعكسه أداؤنا المالي المتميز عاماً بعد عام. وبلغت أرباحنا من عمليات الاكتتاب خلال الربع الأول من هذا العام، 28.4 مليون درهم، وهو ما يدل على مصداقيتنا.