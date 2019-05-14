شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط هبوط 4 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والأول، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.17% خاسرا عدد 11.160 نقطة ليصل إلى مستوى 5621.33 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.45% خاسراً 27.390 نقطة ليصل إلى مستوى 6040.08 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.48% رابحاً 22.590 نقطة ليصل إلى مستوى 4793.01 نقطة.

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وجرى التداول بمستهل التعاملات على 41.9 مليون سهم بقيمة 13.4 مليون دينار كويتى عبر 1605 صفقة.

وتراجعت 4 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.32%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.80%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.40%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.09%.

وجاء سهم "عربى قابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10%، تليه مراكز بنسبة 8.26%، ثم دانة بنسبة 8.04%، فيما تصدر سهم "المعامل" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 6.06% ثم سنرجى بنسبة 5.62%، ثم المصالح بنسبة 5.29%.