شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الداش كوين يجتاز الهدف الأول – تحليل - 14-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر الداش كوين من اختراق مستوى 130.22 والثبات بإغلاق يومي فوقه، معززاً التوقعات بتحقيق مزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة، ونعتقد بأن الطريق مفتوح أمام التوجه نحو 147.34 الذي يمثّل محطتنا الرئيسية التالية.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الصاعد مرجحاً على المدى اللحظي والقصير بشرط الثبات فوق 130.22، حيث إن كسر هذا المستوى سيضغط على السعر لاختبار مناطق 116.40 مجدداً قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 128.00 والمقاومة 147.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد