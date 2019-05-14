- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الداش كوين يجتاز الهدف الأول – تحليل - 14-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر الداش كوين من اختراق مستوى 130.22 والثبات بإغلاق يومي فوقه، معززاً التوقعات بتحقيق مزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة، ونعتقد بأن الطريق مفتوح أمام التوجه نحو 147.34 الذي يمثّل محطتنا الرئيسية التالية.
وبالتالي، سيبقى الاتجاه الصاعد مرجحاً على المدى اللحظي والقصير بشرط الثبات فوق 130.22، حيث إن كسر هذا المستوى سيضغط على السعر لاختبار مناطق 116.40 مجدداً قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 128.00 والمقاومة 147.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر سعر الداش كوين يجتاز الهدف الأول – تحليل - 14-05-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.