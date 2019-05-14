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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللايتكوين يحاول الاختراق – تحليل - 14-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر اللايتكوين محاولات لاختراق مستوى 89.87 الآن، بانتظار مزيد من الارتفاع للاندفاع نحو 98.84 الذي يمثّل هدفنا الإيجابي التالي، لنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة بالاعتماد على الثبات فوق مستوى 84.32، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المقترحة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 84.30 والمقاومة 98.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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