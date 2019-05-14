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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثريوم ينجح بالاختراق – تحليل - 14-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الإيثريوم بتأكيد اختراق مستوى 191.50، ويستقر حول حاجز 200.00 دولار الآن، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 210.00.
المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المقترحة، مع الإشارة إلى أن الثبات فوق 191.50 يمثّل شرط مهم الآن لاستمرار الارتفاع المقترح.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 190.00 والمقاومة 215.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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