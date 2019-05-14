شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثريوم ينجح بالاختراق – تحليل - 14-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الإيثريوم بتأكيد اختراق مستوى 191.50، ويستقر حول حاجز 200.00 دولار الآن، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 210.00.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المقترحة، مع الإشارة إلى أن الثبات فوق 191.50 يمثّل شرط مهم الآن لاستمرار الارتفاع المقترح.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 190.00 والمقاومة 215.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد