شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين يحقق مكاسب إضافية – تحليل - 14-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر البتكوين صعوداً بشكل قوي يوم أمس ليخترق مستوى 7130.00 ويلامس حاجز 8000.00 دولار، مما يدفع السعر لمواصلة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، ممهداً الطريق أمام تحقيق مزيد من المكاسب التي تصل إلى 8393.00 كمحطة رئيسية تالية.

وبالتالي، سيكون الميل الصاعد مرجحاً خلال الجلسات القادمة ما لم يتم كسر مستوى 7800.00 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 7800.00 والمقاومة 8393.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد