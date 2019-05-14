شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يصل الهدف الأول – تحليل - 14-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار مقابل الفرنك بسلبية ملحوظة يوم أمس ليصل إلى مشارف الهدف الأول المنتظر عند 1.0040، مع الإشارة إلى أن كسر هذا المستوى سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 0.9935.

المتوسط المتحرك 50 يضغط سلباً على السعر، ليكون الميل الهابط مرجحاً خلال الجلسات القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1.0128 والثبات بإغلاق يومي فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9990 والمقاومة 1.0100

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط