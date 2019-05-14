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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يستأنف الانخفاض – تحليل - 14-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولاته السلبية ليقترب من هدفنا المنتظر عند 0.6905، ونتوقع استمرار الموجة الهابطة ضمن القنوات الهابطة التي تظهر بالصورة، حيث يمتد الهدف التالي ليصل إلى 0.6800.
وبالتالي، سيبقى الميل الهابط مسيطراً خلال الجلسات القادمة ما لم يتمكن السعر من اختراق مستوى 0.7044 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6870 والمقاومة 0.7000
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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