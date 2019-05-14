شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت ينخفض من جديد – تحليل - 14-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر عقود خام برنت تداولات مختلطة يوم أمس، حيث ارتفع بشكل ملحوظ وارتد هبوطاً ليخسر مكاسبه ويستقر عند الدعم المحوري 69.62، لنستمر في حياديتنا إلى أن يؤكد السعر تجاوز أحد مفاتيح الاتجاه التالي التي تتمثّل بالدعم المذكور والمقاومة 71.10 ومن ثم تحديد الوجهة التالية بشكل أدق.

نشير إلى أن كسر الدعم 69.62 سيضع السعر تحت الضغط التصحيحي الهابط الذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 65.92، بينما اختراق 71.10 والثبات فوقه سيدفع السعر لتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 74.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 68.00 والمقاومة 71.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي