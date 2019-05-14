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شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يهاجم الدعم – تحليل - 14-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر النفط بسلبية قوية ليضغط على مستوى 60.86 ويتحرك دونه الآن، مما يعزز التوقعات بتحقيق مزيد من الانخفاض على المدى القصير، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو مستوى 57.33 الذي يمثّل مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% لكامل الارتفاع الذي تم قياسه من 42.36 إلى 66.58.
وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط مرجحاً خلال الجلسات القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 62.20 والثبات بإغلاق يومي فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 59.00 والمقاومة 62.20
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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