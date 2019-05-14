- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحاول التعافي – تحليل - 14-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاد سعر الفضة للتداول فوق 14.73 بعد محاولة كسره يوم أمس، ونلاحظ أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بالضغط سلباً على السعر، والذي لا يزال مستقراً داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، مما يدعم فرص استئناف الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي يستهدف مستوى 14.50 كمحطة تالية.
من هنا، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة بشرط الثبات دون مستوى 14.85.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.50 والمقاومة 14.85
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر الفضة تحاول التعافي – تحليل - 14-05-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.