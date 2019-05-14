شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحاول التعافي – تحليل - 14-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاد سعر الفضة للتداول فوق 14.73 بعد محاولة كسره يوم أمس، ونلاحظ أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بالضغط سلباً على السعر، والذي لا يزال مستقراً داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، مما يدعم فرص استئناف الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي يستهدف مستوى 14.50 كمحطة تالية.

من هنا، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة بشرط الثبات دون مستوى 14.85.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.50 والمقاومة 14.85

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط