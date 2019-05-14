شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يصل إلى الهدف الإيجابي – تحليل - 14-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الذهب بالوصول إلى مستوى 1302.60 ويستقر قربه الآن، يرافقه دخول مؤشر ستوكاستيك إلى مستويات التشبّع في الشراء، مما قد يضغط على السعر لتقديم تداولات سلبية خلال الجلسات القادمة، بينما نلاحظ أن المتوسط المتحرك 50 يدعم السعر من الأسفل، مما يجعلنا نفضل التوقف على الحياد إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، من خلال اختراق المقاومة المذكورة أو كسر الدعم 1288.00.

نشير إلى أن اختراق المقاومة 1302.60 سيفتح الطريق أمام امتداد مكاسب سعر الذهب واستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد، حيث يتواجد الهدف التالي عند 1326.00، بينما كسر الدعم سيضغط على السعر للعودة إلى المسار التصحيحي الهابط من جديد، لتبدأ الأهداف السلبية عند 1275.30 وتمتد إلى 1253.20.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1285.00 والمقاومة 1320.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير