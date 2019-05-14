الذهب يستقر قرب أعلى مستوى في شهر

جدة - عمرو شويل لندن- الخليج 365:

استقرت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في شهر اليوم الثلاثاء إذ دفع تصاعد الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين المستثمرين للبحث عن ملاذ آمن.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1298.63 دولار بحلول الساعة 0603 بتوقيت جرينتش بعدما سجل 1303.26 دولار وهو أعلى مستوى منذ 11 أبريل نيسان.

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ونزل الذهب في العقود الآجلة الأمريكية 0.2 بالمئة إلى 1299.40 دولار.

وواصلت الأسهم الآسيوية خسائرها اليوم بعد تراجعات حادة أثناء الليل في وول ستريت، وارتفع الين وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن أعلنت بكين أمس فرض رسوم أعلى على واردات أمريكية ردا على رفع واشنطن الرسوم على واردات من الصين.

وأمس الاثنين، ارتفع المعدن الأصفر 1.1 في المئة ليسجل أكبر زيادة يومية من حيث النسبة المئوية منذ 19 فبراير شباط.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.2 بالمئة الي 14.79 دولار للأوقية بينما صعد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 861.13

دولار.وصعد البلاديوم 0.6 بالمئة إلي 1329.25 دولار.